آلاف المحتجين في تل أبيب يطالبون بـ"انتخابات فورية"

عادت الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإسرائيلية لتشتد من خلال خروج الآلاف في مظاهرات بتل أبيب يوم أمس السبت ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين باجراء انتخابات فورية.

وخرج الإسرائيليون بمظاهرات واسعة نتيجة مشروع الإصلاح القضائي الذي أعلنت عنه الحكومة مطلع العام الماضي، قبل أن تسحبه في ديسمبر، وانطفأت جذوتها بعد هجوم السابع من أكتوبر، ودخول القوات الإسرائيلية في حرب ضد حركة حماس.

وبينت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الاحتجاجات ضد نتنياهو وائتلافه الحكومي منفصلة عن النقاش العام الذي يثير أيضًا انقسامًا متزايدًا بين الإسرائيلييين، والمتعلق بإدارة ملف الرهائن المختطفين في قطاع غزة.

وصرح أحد المتظاهرين المناهضين للحكومة باحتجاجات يوم أمس السبت وفقًا للصحيفة، بأنه شعر أن الوقت مناسب للعودة إلى الشوارع.

وقال أحد المتظاهرين إن "العودة إلى الشارع "رمزية"، ولقد أعدنا الحركة الاحتجاجية إلى ما كانت عليه قبل المأساة والحرب".

وأضاف متظاهر آخر "الشعب بحاجة لينتفض وعلى الحكومة أن ترحل"، مشيرًا إلى أنه وحتى قبل الحرب، كان "فقد الثقة في أن الحكومة تضع مصلحة البلاد كأولوية".