أمازون تطور ميزة جديدة بالمساعد الصوتي “أليكسا” (صورة)

نجحت شركة أمازون الأمريكية، في تطوير ميزة جديدة ببرنامج المساعد الصوتي “أليكسا”، ومن المقرر طرحه للاستخدام خلال الأيام المقبلة.

وتعمل الميزة الجديدة على إرسال إشعار لمستخدمي البرنامج الصوتي، عند معرفة إجابات الأسئلة الموجهة للبرنامج الصوتي، في حالة عدم توفر الإجابة لها عند السؤال عنها خلال الاستخدام الأول.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، من المقرر أن تطلق شركة أمازون ميزة جديدة تحمل اسم “Answer Update” لمساعدة مستخدمي البرنامج الصوتي “أليكسا” في الحصول على إجابات الأسئلة غير المتوفر لها إجابة، من خلال إرسال إشعار للمستخدم عند الوصول إلى إجابة سؤاله.

ويمكن للمستخدمين الاشتراك بالميزة الجديدة من خلال استخدام جهاز “amazon echo ” لتحديث المساعد الصوتي وتفعيل الميزة، ومن المقرر أن تكشف أمازون عن حقيقة هذه الميزة بالتحديد.

وعند سؤاله عن استخدام الجهاز، كشف مساعد أمازون الرقمي، أن الجهاز يعمل على إرسال إشعار لمستخدمي التطبيق، عند توجيه سؤال لم تتوفر اجابة له عند السؤال للمرة الأولى، في حالة الحصول على إجابة عليه فيما بعد.

ومن المقرر أن تعمل الميزة بعد توجيه أسئلة معينة، وليس بعد الاستماع إلى مقطع صوتي لا يحمل أسئلة مثل الاستماع إلى تسجيل إخباري.