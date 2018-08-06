شجار عنيف بين موظفين وزبائن بأحد فروع “ماكدونالدز” (فيديو)

نشب شجار عنيف بين عملاء وطاقم عمل بأحد فروع مطعم ” ماكدونالدز” في مدينة “ديكالب”، بولاية “إلينوي” الأمريكية.

ويُظهر الفيديو كيف تتشاجر عميلة مع موظفة في المطعم وتنهال عليها باللكمات قبل تدخل رجل في محاولة للفصل بينهما، بينما تدفعه موظفة أخرى بعيدًا، مما أغضب الرجل الذي دفعها بقوة على الأرض وبدأ يضربها.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “مترو” البريطانية، تجاوز الرجل الحاجز الفاصل بين العملاء والموظفين، حتى يصل إلى إحدى السيدتين لضربها أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، يظهر بالفيديو فتاة تحاول تجاوز الحاجز أيضًا لتضرب نفس السيدة، في شجار متعدد الأطراف لم يتضح سببه حتى الآن.

ويظهر الفيديو العديد من الأشخاص وهم يصيحون في محاولة بائسة لإنهاء الشجار، وعلى الرغم من محاولة إحدى الموظفات منع الرجل من الوصول إلى إحدى السيدتين، إلا أنه نجح في سحبها من يدها على الأرض.

وبينما كان الشجار مستمرًا، انتهز رجل، لم يُكشف عن هويته، الفرصة لتصوير ما يحدث ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.