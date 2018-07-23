بالصور.. فنانة تصنع تمثالًا عملاقًا من حلوى الكعك فقط

صمّمت ميشيل ويبوو، فنانة طعام إندونيسية مقيمة في بريطانيا، تمثالًا ضخمًا صالح للأكل، باستخدام حلوى الكعك المدورة فقط، حيث عرضته اليوم الإثنين في حديقة تلّة بريمروز الشهيرة في لندن.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن ويبوو صمّمت التمثال من حلوى “كيبلينغ” العلامة التجارية البريطانية لصناعة الحلوى، حيث استخدمت 7500 كعكة في صناعته، وبلغ طوله 22 قدمًا، مُجسدة شخصية الفنتازيا “العملاق”، والذي ظهر في فيلم المغامرة الأمريكي “الودود الضخم” وأنتج في عام 2016م، ويعد أحد الشخصيات الخيالية للروائي البريطاني الراحل “رولد داهل”.

وهدفت ويبوو من التصميم للاحتفال بصناعة “كيبلينغ” وهي مجموعة جديدة من حلوى تُجسد الشخصيات الخيالية التي ظهرت في قصص “داهل”.