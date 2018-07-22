وزراء مالية مجموعة العشرين يدعون إلى “حوار أكبر” بشأن التوترات التجارية

ذكرت مجموعة العشرين في بيان ختامي، عقب اجتماع لها في الأرجنتين، أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لأكبر الاقتصادات العالمية، قالوا إن تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية تشكل خطرًا متزايدًا على النمو العالمي، ودعوا إلى حوار أكبر لمعالجتها.

وجاءت المحادثات التي انعقدت في مطلع الأسبوع في بوينس ايرس، وسط تصعيد في حدة الخطاب في الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، واللتين تبادلتا فرض رسوم على سلع قدرها 34 مليار دولار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد زاد من مخاطر المواجهة يوم الجمعة، بتهديده بفرض رسوم على كل الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة البالغة قيمتها 500 مليار دولار، ما لم توافق بكين على تغييرات هيكلية كبرى فيما يتعلق بنقلها للتكنولوجيا والدعم الصناعي وسياسات المشروعات المشتركة.

وقال البيان الختامي الذي وافق إلى حد بعيد صياغة مسودة سابقة نشرتها رويترز: “النمو العالمي لا يزال قويًا، والبطالة عند أدنى مستوى لها في عشر سنوات، بيد أن النمو أصبح متفاوتًا بين الاقتصادات الكبرى في الآونة الأخيرة، وزادت المخاطر النزولية على الأمدين القصير والمتوسط”.

وأضاف “هذه (المخاطر) تشمل التقلبات المالية المتزايدة، وتصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية، والاختلالات العالمية، وعدم المساواة، والنمو الضعيف هيكليًا، خاصة في بعض الاقتصادات المتقدمة”.

وأكد الوزراء مجددًا على النتائج التي توصل إليها زعماء المجموعة في أحدث قمة لهم، عقدت في هامبورج في يوليو تموز من العام الماضي، عندما شددوا على أن التجارة هي محرك النمو العالمي، وعلى أهمية الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف.

وجاء في البيان الختامي “نعترف… بالحاجة لإقامة حوار، والتحرك للتخفيف من المخاطر وتعزيز الثقة… ونعمل على تعزيز إسهام التجارة في اقتصاداتنا”.

واتسمت اللغة بقدر من التشدد عن البيان الختامي الذي صدر في الاجتماع الوزاري السابق في مارس/ آذار، الذي لم يشر سوى إلى أن الزعماء “يقرون بالحاجة إلى مزيد من الحوار”.