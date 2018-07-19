إيرباص تكشف النقاب عن “درون” الطاقة الشمسية الخارقة (فيديو)

كشفت شركة إيرباص النقاب عن طائرتها الرائدة التي تعمل بالطاقة الشمسية، وتستطيع التحليق لمدة 45 يومًا دون الحاجة للهبوط.

واختبرت الشركة الدرون (طائرة دون طيار) المسماة “زفير إس”، في عرض “فارنبورو” الجوي البريطاني أمام الجماهير المحتشدة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن شركة “زفير إس” أكملت رحلتها التجريبية الأولى بنجاح، حيث تعد هذه الرحلة الأولى لإثبات وإظهار قدرات الطائرة، مشيرة إلى أنها ستعلن موعد الهبوط بمجرد تحقيق الأهداف الهندسية.

وتعمل الشركة على تطوير طائرة “زفير إس” Zephyr S منذ أكثر من عام، حيث من المتوقع أن تستخدمها القوات العسكرية البريطانية لمراقبة الأهداف على الأرض من أي مكان في العالم.

ويمكن أن يصل ارتفاع الطائرة التي تعمل بمثابة قمر اصطناعي إلى أكثر من 20 ألف متر، وهو ضعف ارتفاع طائرات الركاب.

ورغم وصول عرض جناحيها إلى 25 مترًا، إلا أن المهندسين حرصوا على إبقاء وزن الطائرة خفيفًا للغاية، حيث يبلغ وزنها الإجمالي أقل من 25 كجم.

وتشحن الطائرة التي تعمل بالطاقة الشمسية بطاريتها في النهار لتعمل ليلًا بسلاسة، ما يمكنها من التحليق في الهواء لمدة تصل إلى 45 يومًا في كل مرة.

ومن المقرر أن تتحكم إيرباص في “زفير إس” عبر موقع تشغيل في غرب أستراليا بداية من سبتمبر المقبل.