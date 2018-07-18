مطار البصرة العراقي يخطط لإطلاق التاكسي الطائر‎

أعلن مطار البصرة الدولي جنوبي العراق، الأربعاء، عزمه المباشرة بمشروع التاكسي والمستشفى الطائر.

وقال مدير مطار البصرة، سمير يونس، إنه “من المؤمل تطبيق مشروع التاكسي والمستشفى الطائر في مطار البصرة، عن طريق عدد من الشركات المستثمرة في المشروع”.

وأضاف أن “المشروع ستنفذه شركات متخصصة في المجال، وستتولى نقل الشخصيات الراغبة بالتنقل عبر الطائرات المروحية من مطار البصرة، إلى بعض المناطق الحيوية في المحافظة كالفنادق والمنشآت النفطية”.

وأوضح يونس أنه “تم تخصيص مهبط في مطار البصرة للطائرات المروحية ومكاتب للشركات المستثمرة في المشروع”.

ولفت إلى أن “بدء العمل رسميًا بالمشروع متوقف على تلك الشركات وإكمال بعض الأمور اللوجستية الخاصة به”.

ولتسهيل تنفيذ المشروع، نسق مطار البصرة، مع عديد المنشآت النفطية والفنادق الكبيرة في البلاد، لإنشاء مهابط للمروحيات.

وتضم محافظة البصرة (جنوب العراق)، عددًا كبيرًا من الشركات العالمية الأجنبية، التي تعمل بالحقل النفطي، وتضم عددًا من الفنادق الكبيرة.

وتعتبر محافظة البصرة، العاصمة الاقتصادية للعراق، وتضم منفذًا بحريًا على الخليج الذي يصدر العراق غالبية نفطه عن طريقه.