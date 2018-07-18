الذهب ينخفض لأدنى مستوى في عام مع ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في عام، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار بعد أن عززت التوقعات الاقتصادية لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وجهات النظر التي تقول إن البنك المركزي الأمريكي يمضي على مسار زيادات مطردة لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1224.16 دولار للأوقية.

وفي وقت سابق من الجلسة، بلغ المعدن الأصفر أدنى مستوياته منذ منتصف تموز/ يوليو 2017 عند 1221.74 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم آب/ أغسطس 0.2% إلى 1224.30 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار على نطاق واسع اليوم، وزاد لأعلى مستوى في 6 أشهر مقابل الين، بعد أن أعلن باول عن توقعات متفائلة للاقتصاد.

وعادة ما يدعم ارتفاع أسعار الفائدة الدولار، ويدفع عوائد السندات للارتفاع، ما يزيد تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى، وهو ما يقلص الإقبال عليه.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 15.47 دولار للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ تموز/ يوليو الماضي عند 15.39 دولار للأوقية.

وخسر البلاتين 0.6% إلى 807.50 دولار للأوقية، وبلغ أقل مستوى في أسبوعين عند 804.75 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 911.90 دولار للأوقية.