منح أول ترخيص لمصرف عراقي في السعودية

وافقت الحكومة السعودية، الثلاثاء، على منح بنك عراقي رخصة افتتاح فرع له في المملكة.

وقال مجلس الوزراء السعودي، في بيان صدر اليوم، إنه وافق على الترخيص لـ “المصرف العراقي للتجارة” بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق، بفتح فروع أخرى للمصرف ذاته، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ويُعد حصول البنوك الأجنبية على ترخيص للعمل في السعودية أمرًا في غاية الصعوبة، ولا يُسمح لها بافتتاح سوى فرع واحد في البلاد.

لكن مؤخرًا، خففت المملكة من قيود افتتاح فروع لبنوك أجنبية في البلاد، مع تراجع أسعار النفط عن منتصف 2014، رغبة منها بجذب استثمارات أجنبية لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.

ويبلغ قطاع البنوك في السعودية 12 بنكًا وطنيًا، فضلًا عن فروع لـ15 بنكًا أجنبيًا.

وتحسنت العلاقات بين العراق والسعودية في الأشهر الأخيرة، بعد عقود طويلة من التوتر بين الدولتين في أعقاب اجتياح النظام العراقي السابق للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.