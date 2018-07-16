اللغة الفرنسية “تحرج” أحلام مع جمهورها

أثارت الفنانة الإماراتية المشهورة، أحلام، سخرية متابعيها على “تويتر”، بسبب نشرها تدوينة باللغة الفرنسية، أثناء المباراة النهائية لكأس العالم، التي توج فيها المنتخب الفرنسي باللقب الثاني على حساب كرواتيا أمس.

وجاءت سخرية المتابعين إثر نشر أحلام تدوينة على صفحتها الشخصية في “تويتر” لإعلان التضامن مع المنتخب الفرنسي، إذ قالوا إنّها “كانت مليئة بالأخطاء اللغوية”.

وكتبت أحلام في تغريدتة موجهة إلى النجم الفرنسي كيليان “مبابّى نريد منك تسجيل هدف من فضلك” : “Mbappe On veut un notre goal celvoupler”، لكن كتابتها بشكل خطأ فتح عليها باب السخرية.

Mbappe On veut un notre goal celvoupler ???????????????????????????????????????????????????????? #WorldCupFinal ???????? — AHLAM ???????????????? (@AhlamAlShamsi) July 15, 2018

وأزعجت تعليقات المتابعين، التي طالبت بعدم الكتابة باللغة الفرنسية من جديد، الفنانة أحلام، ما جعلها ترد بالقول: “أصلًا الكلمة تنكتب كذا في العادي بس رسميًا تنكتب “S’il vous plait” بس تقولين لمن؟ حسسوني إنهم فرنسيين. يكفيني السفير الفرنسي وبكل فخر عمل لي ريتويت خلاص انتهى. الحين هم خلوا كأس العالم وركزوا معاي.. لله دري من يومي ملكة”.