شاهد 5 جسور فريدة من حول العالم (صور)

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مجموعة فريدة ومبهرة من الجسور، وصفتها بأنها الأكثر روعة في العالم، وتباينت ما بين الجسور الضخمة إلى المعابر المبنية بالحجارة.

جسر “فاسكو دا غاما”

جسر معلق بكوابل فولاذية يقع في منطقة لشبونة الكبرى في البرتغال، ويعتبر أطول جسر في أوروبا ويصل طوله إلى 17.2 كيلومتر، تم تزويد الجسر بالمستلزمات المقاومة للكوارث الطبيعية كالزلازل والرياح، حيث المنطقة معرضة لوقوع الزلازل.

جسر “غارد”

جسر قوسي أثري ومجرى مائي مرفوع يقطع نهر “غاردون” في إقليم “غارد”، فرنسا، وتم تأسيسه في العهد الروماني، في الفترة الممتدة من 40-60م

وتم تصنيف جسر “غارد” في عام 1840 كمعلم أثري محمي، لكونه أعلى جسر مائي معروف في أراضي الإمبراطورية الرومانية، وقد تم إدراجه ضمن لائحة التراث العالمي التابعة لليونسكو في عام 1985.

جسر “كينتاي”

الأقواس الخمسة لجسر “كينتاي” في اليابان تعتبر مثالًا رائعًا على الإنشاءات الخشبية بالكامل، باستخدام الزيلكوفا اليابانية والصنوبر والسرو والكستناء والبلوط.

ويعود الجسر إلى عام 1673، على الرغم من أن إعادة البناء كانت مطلوبة في عام 1950.

جسر “بونت جاك تشابان – ديلماس”

يعتبر هذا الجسر الذي يقع في “بوردو” بفرنسا، أطول جسر رأسي في أوروبا، افتتح عام 2013، ويسمح للسفن الكبيرة بالمرور على نهر الغارون.

ويبلغ وزن الرافعة المركزية 2600 طن، ويتألف الجسر من أربعة أعمدة تعد بمثابة مؤشر لمنسوب المياه.

جسر “يو بين”

بين عامي 1849 و 1851 تم بناء جسر خشب الساج “يو بين”، في ميانمار عبر بحيرة “تاونغ ثا مان”، باستخدام الأخشاب من القصر المفكك بوساطة 1086 ركيزة لدعم الجسر، ولكن تم استبدال بعض النسخ الأصلية من الخرسانة.

يبلغ طوله 3967 قدمًا، مع أربعة أجنحة خشبية، و9 امتدادات متحركة للسماح للقوارب بالمرور.