مظاهرة لعمال إيرانيين في طهران مطالبين بحقوقهم الاجتماعية

تظاهر ممثلو العمال في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين، أمام مبنى وزارة الصحة مطالبين بحقوقهم الاجتماعية، بحسب ما ذكرت وكالة العمال الإيرانية للأنباء.

وقالت الوكالة، إن رئيس مجلس تنسيق العمال في طهران حسين حبيبي، قال خلال المظاهرة:” للأسف، الحكومات التي جاءت بعد الثورة الإيرانية لم تمنح حقوق العمال لمدة 40 عامًا”.

وأضاف: “قام وزير الصحة بإلغاء 70 إلى 120 نوعًا من الأدوية من التغطية التأمينية، وهذا لا يعني سوى مصادرة حقوق العمال رغم تسديدهم أقساط التامين”.

من جانبه، قال رئيس عمال منطقة شرق طهران، فتح الله بياتي، إن إخراج بعض الأدوية من التغطية التأمينية، هو خيانة بحق العمال.

وقال وزير الصحة الإيراني حسين هاشمي، أمس الأحد، إنه عقد اجتماعًا مع عمداء كليات الطب، أشار خلاله إلى أن العقوبات الأمريكية على إيران، منعت التأمين على “أدوية ومستلزمات طبية في البلاد”.