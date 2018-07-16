بالصور.. تعرّف على “أسرار” طائرة الرئيس الأمريكي

كشف تقرير جديد عن بعض الأسرار الخفية في طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك احتواؤها على شكولاتة “إم آند إمز” خاصة تحمل شعار طائرة الرئيس، مع حظر لجميع الوجبات السريعة.

كما أن عبوات الشكولاتة الرئاسية تعتبر فريدة من نوعها، إذ طُبع عليها العلم الأمريكي وتوقيع ترامب تحت الختم الرسمي.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، كشف المذيع بيرس مورغان عن بعض الأشياء التي لاحظها أثناء إجراء مقابلة مع الرئيس الأمريكي على متن الطائرة خلال زيارة هذا الأسبوع في المملكة المتحدة.

وأوضح أن ترامب يحب وجبات “بيج ماك”، رغم حظر معظم الوجبات السريعة من قائمة الطعام الخاصة بالطائرة الأكثر تقدمًا في العالم، والتي تتضمن مجموعة كبيرة من الأطعمة التي يمكن تحضيرها متى شعر الزعيم الأمريكي برغبة في ذلك.

وتتضمن القائمة خيارات صحية بشكل غير متوقع بما في ذلك سلطة الخيار التايلاندية الحارة، وشرائح سمك السلمون التايلندي مع أرز الياسمين والليمون والخبز الحلو.

وقال بيرس: “لقد فوجئت بأن القائمة لا تشمل وجبات كنتاكي أو بيج ماك المفضلة لدى دونالد ترامب”، مشيرًا إلى أن الرئيس قال في دافوس في وقت سابق من هذا العام إنه يحاول اتباع حمية صحية منذ فوزه بالرئاسة قبل 20 شهرًا.

ومع ذلك أشار بيرس إلى وجود سلة من الحلويات بما في ذلك قطع شوكولاتة “هيرسي” و “إم آند إمز” الرئاسية.

وبعيدًا عن أطعمة الرئيس، تحتوي طائرة الرئيس “آير فورس وان” على “غرفة عمليات”، وهي التي تحدث فيها جورج بوش مع مستشاريه خلال هجمات 11 أيلول/ سبتمبر.

ولتبدو طائرة الرئيس في أبهى صورة دائمًا، يتم تلميع مقاعدها الفاخرة يدويًا قبل كل رحلة.

ووفقًا لوصف بيرس، “يتسم طاقم الطائرة بوجوه صارمة، ولكنهم مهذبون للغاية.. شعرت أنهم مستعدون لقتلي بأيديهم المجردة قبل الاعتذار بأدب ولباقة”.