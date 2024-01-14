أهلا بالشيخوخة ووداعا للشخير.. تغيرات تطرأ على جسمك عند استخدام أوزمبك

أصبحت عقارات السكري صيحة الموسم لمحاربة السمنة، خاصة بعدما صارت متوفرة للجميع، حتى وإن كانوا غير مصابين بالداء الذي يعجز فيه البنكرياس عن إنتاج الإنسولين.

وأثار "أوزمبك" والعقاقير المشابهة له اهتمام كل من يمتلك بضع كيلوغرامات زائدة يود التخلص منها، خاصة بعد أن روّجت له مجموعة من المشاهير، آخرهم مقدمة البرامج أوبرا وينفري، التي خسرت الكثير من وزنها الزائد.

لكن، ما الذي تفعله تلك العقاقير بأجسامنا؟

كشف البروفيسور وسيم حنيف، وهو أستاذ بأمراض السكري والغدد الصماء بجامعة برمنغهام، لصحيفة "ديلي ميل"، عن بعض الآثار السلبية والإيجابية لتلك الأدوية.

توقف الشعور بالجوع

يُجمع الأطباء على أن عدم الشعور بالجوع هو أول وأوضح نتائج استخدام تلك الأدوية، فبحسب المرضى فإن رغبتهم بتناول الطعام تختفي في غضون أسابيع من تلقي الدواء.

ويقول حنيف إن الدواء يحاكي تأثيرات هرمون الببتيد الشبيه بالجلوكاجون (GLP-1)، الذي تفرزه الأمعاء بعد تناول الطعام، لإخبار الدماغ بالشبع.

ويضيف: "ينشط GLP-1 في الدماغ فيسجل امتلاء المعدة بعد تناول كميات قليلة من الطعام، ونتيجة لذلك يشعر الفرد بالشبع بعد تناول نصف طبقه.