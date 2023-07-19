إرشادات من خبراء السياحة لتجنّب التوتر في المطارات خلال السفر

لا تزال الطوابير الطويلة على نقاط التفتيش ومراقبة الهجرة والجوازات في المطارات، من أكثر جوانب السفر الجوي إرهاقًا خصوصًا خلال موسم الذروة. لكن وعند الانتهاء من تلك الإجراءات، لن تكون الأمور الأخرى سهلةً أو سلسةً بالضرورة، فهناك الصالات المزدحمة بالمسافرين، وكذلك الزحمة على نقطة مواصلة الرحلات وغيرها من العوائق التي يمكن أن تُشعر المسافر بالإحباط والتعب.

وبهدف جعل أيّ رحلة خالية قَدر الإمكان من التوتر، هناك بعض الإرشادات التي ينصح بها خبراء السياحة والتي أثبتت جدواها، لجعل التنقل في المطارات المزدحمة أكثر سهولة وراحة.