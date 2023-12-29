المغرب يحتفي بفن "الملحون" بعد إدراجه لدى"اليونسكو"

تستعد وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية لتنظيم حفل فني كبير احتفاءً بتصنيف "فن الملحون" تراثًا لا ماديًا للبشرية لدى منظمة "اليونسكو".

ووفق موقع "هسبرس" المحلي، سيشارك نخبة من العازفين والمنشدين في حفلة "نزهة في رياض الملحون" سيتم إحياؤها على مسرح "محمد الخامس" في الرباط، يوم السبت.

وأعلنت الوزارة أن الحفل ستحييه كل من: ماجدة اليحياوي، سناء مرحاتي، نعيمة الطاهيري، فاطمة الزهراء رحال، فاطمة أحداد، شيماء الرداف، ناريمان البكيوي، إضافة إلى: سعيد المفتاحي، عبد العالي البريكي، البشير الكضار، عبد العالي الطالبي، نور الدين الرجراجي، محمد البوعبدلاوي، إدريس الزعروري، وعبد الكريم الصادقي.

ويعد فن "الملحون"، فنًا شعريًا موسيقيًا شعبيًا، وأكدت الوزارة أن إدراجه لدى "اليونسكو"، يعدّ حفاظًا على التراث الثقافي المغربي والنهوض به، وذلك بمساهمة فعالة من مجموعات الفنانين المغاربة الذين عملوا على نقل هذا النمط من التعبير الفني الشعري-الموسيقي الشعبي المغربي العريق من جيل إلى جيل.