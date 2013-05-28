الشرق الاوسط: ماكين يدخل سوريا سرا

إرم ـ خاص

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" أن السيناتور جون ماكين دخل أمس سوريا سرا والتقى رئيس هيئة الأركان في الجيش الحر العميد سليم إدريس وعددا من قادة "الجيش الحر".

ويعد ماكين، المنحدر من ولاية أريزونا، من أبرز أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي المطالبين بتدخل أكبر للولايات المتحدة الأميركية من أجل وضع حد للأزمة السورية وهو من أبرز المتحمسين والمطالبين بتسليح المعارضة السورية.

وأكد مدير مكتبه الإعلامي بريان روجرز لقناة الـ "سي إن إن"، صحة ما نقلته صحيفة "ديلي بيست" الأميركية عن دخول ماكين أمس الاثنين سوريا عبر تركيا.

وأكد النقيب حسام أبو محمد من غرفة عمليات الجيش الحر التابعة للمجلس العسكري في حلب لـ "الشرق الأوسط" أن السيناتور الأميركي الجمهوري جون ماكين "دخل إلى سوريا اليوم برفقة رئيس أركان الجيش الحر اللواء سليم إدريس".

ولفت النقيب المنشق إلى أن "ماكين دخل من معبر باب الهوى وبقي في باب الهوى حيث لم يدخل عميقا في الداخل السوري".

وأوضح أن ماكين "التقى وفدا من هيئة أركان الجيش الحر بالإضافة إلى مجموعة من القادة الثوريين الميدانيين".

من جهته، أكد المنسق الإعلامي والسياسي للجيش الحر لؤي المقداد لـ "الشرق الأوسط" أن "ماكين التقى اللواء إدريس على الحدود السورية – التركية"، مضيفا أن "اللقاء تطرق إلى مناقشة الكثير من المواضيع"، ولفت المقداد إلى أن ماكين "شدد على ضرورة تسليح الجيش الحر تزامنا مع أي حل سياسي".