ديوكوفيتش يخشى الحظ العاثر

باريس- بعد يوم من معاناة رفائيل نادال من خطر الخروج في الدور الأول ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس سيتطلع اللاعب الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش لتفادي أي حط عاثر عندما يبدأ مشواره في رولان غاروس بمواجهة البلجيكي ديفيد جوفان الثلاثاء.

وستكون مباراة اللاعب الصربي المصنف الأول هي الثانية على ملعب فيليب شاترييه بعدما تفتتح اللاعبة المفضلة عند الجماهير الفرنسية ماريون بارتولي المصنفة 13 المنافسات ضد اولغا جوفورتسوفا من روسيا البيضاء.

وسيشهد الثلاثاء مباريات للاعبين مخضرمين ومنهم اليابانية كيميكو داتي كروم (42 عاما) التي ستواجه الأسترالية سمانثا ستوسور المصنفة التاسعة على الملعب رقم واحد والألماني تومي هاس (35 عاما) المصنف 12 الذي سيلتقي مع الفرنسي جيوم روفان على ملعب سوزان لنجلن الذي ستضم اللقاءات الاربعة عليه لاعبين فرنسيين.

ومن المقرر ان يلعب نيكولا ماهو الذي خاض اطول مباراة في تاريخ التنس في ويمبلدون عام 2010 على ملعب فيليب شاترييه امام الصربي يانكو تيبسارفيتش المصنف الثامن.

وآخر من ستلعب على الملعب الرئيسي هي المصنفة الثالثة فيكتوريا ازارينكا لاعبة روسيا البيضاء التي ستتطلع لانتزاع لقبها الثالث في البطولات الاربع الكبرى عقب فوزها بالنسختين الماضيتين في بطولة استراليا المفتوحة.