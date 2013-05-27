المقاولون يهزم الإسماعيلي

القاهرة- تقدم البطل السابق المقاولون العرب الى المنطقة الآمنة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه الإسماعيلي بهدف نظيف في مباراة مؤجلة الإثنين.

وسجل محمد رزق الهدف الوحيد قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول إثر تمريرة عرضية من موسى كابيرو سددها في الزاوية اليمنى للحارس محمد صبحي.

ورفع المقاولون رصيده في المجموعة الثانية إلى 18 نقطة متقدما للمركز الخامس بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 30 نقطة في المركز الثاني بعدما ضمن بالفعل التأهل لمرحلة التتويج باللقب.

ويتصدر الزمالك المجموعة برصيد 36 نقطة متأهلا للدورة الرباعية التي ستحسم اللقب والتي تضم أيضا الأهلي متصدر المجموعة الأولى بينما لم يحسم الموقف بالنسبة لوصيفه.

وتقام مسابقة الدوري المصري هذا الموسم بنظام دوري المجموعتين بصفة استثنائية ويتأهل الاول والثاني من كل مجموعة الى دورة رباعية لتحديد بطل الدوري.