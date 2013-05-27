الكويت تمنح عُمان 2.5 مليار دولار

وتأتي هذه المنحة ضمن حزمة مساعدات كانت قد تعهدت بتقديمها دول الخليج لكل من سلطنة عُمان ومملكة البحرين وقدرها عشرة مليارات دولار وذلك عقب اندلاع موجات غضب في هاتين الدولتين اللتين تعدان الأفقر مقارنة بالدول الأخرى الغنية في مجلس التعاون الخليجي.

ومن المقرر أن تستخدم هذه الأموال في تمويل المشاريع الإنمائية في السلطنة.

وسيتم استخدام المنحة "في مشاريع مشتركة على المستوى الثنائي أو على مستوى دول المجلس كمشاريع الربط الكهربائي والمائي ومشروع سكة الحديد الخليجية ومشاريع البنية الأساسية للمناطق الصناعية وغيرها".

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في 2011 في سلطنة عُمان - المطلة على مضيق هرمز الذي يمر به نحو 40 بالمئة من صادرات النفط العالمية التي تنقل بحراً - سعت الحكومة إلى تهدئة المتظاهرين من خلال الوعد بتوفير عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع العام.

وفي فبراير شباط الماضي أقر مجلس الشورى العُماني زيادة كبيرة للحد الأدنى للأجور وقيوداً على توظيف الأجانب الذين يعتقد أنهم يشكلون 39 بالمئة من السكان وذلك في مسعى لاحتواء البطالة التي كانت سبباً لغضب المواطنين.