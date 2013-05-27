مبيعات هواتف HTC One تصل لـ 5 مليون

أبوظبي – سليم سطاس

قال مسؤول تنفيذي في شركة HTC لموقع "سي نت" أن الطلب على هواتف HTC One جيد جداً حتى الآن، بل إنه اكبر من قدرة إنتاج الشركة في الوقت الحالي، وأرجع سبب نقص الإنتاج لمشاكل تتعلق بعدم توافر المواد والمكونات.

وقد كانت شركة HTC تعاني من بعض المتاعب على مدى العامين الماضيين بسبب انخفاض الطلب على أجهزتها. وعلى الرغم من بيع 5 ملايين وحدة من جهاز HTC One، إلا أن الشركة تعتقد أنه مازال من المبكر جداً القول فيما إذا كانت الأمور على ما يرام حقاً أم لا.

هذا وتواجهHTC منافسة شرسة مع شركة سامسونج الكورية، خاصة بعد أن أطلقت الأخيرة جهاز جالاكسي اس 4 مؤخراً، والذي يتوقع له أن يسجل بيع نحو 10 ملايين جهاز خلال شهر من إطلاقه. والجدير بالذكر أن الشركتان تستخدمان نظام التشغيل نفسه "أندرويد".

ولا يمكننا أن ننسى بالطبع هاتف ايفون 5 من شركة آبل والذي يعتبر المنافس الأقوى بمبيعاته الخيالية.