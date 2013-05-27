جائزة لحرية التعبير

رام الله ـ خاص

سلّم المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) يوم أمس جائزتي مسابقة "أجمل مقولة حول حرية التعبير"، والتي فاز بها ولاء القصراوي وإيمان عودة، وهي عبارة عن جهازي تابلت 3 .

وقال موسى الريماوي مدير عام مركز مدى ان المسابقة اتت في اطار فعاليات المركز بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف في 3 أيار/ مايو من كل عام، بهدف الترويج لثقافة حرية الرأي والتعبير في المجتمع الفلسطيني، وخاصة بين قطاع الشباب الذي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من الفئات العمرية الأخرى.

وأضاف الريماوي ان عدد المشاركين واهتمام المصوتين يدل على تنامي الوعي بأهمية حرية التعبير في اوساط الشباب، والتي نأمل ان تصبح محل اجماع في اوساط شعبنا كافة، وان يهب الجميع للدفاع عنها كلما تعرضت للانتهاك لأنها حق اساسي للإنسان.

وكانت اللجنة التحكيمية للمسابقة والمكونة من الصحفيين والأدباء لبنى الأشقر، صالح مشارقة، نهاد أبو غوش، سميح محسن، قد اجتمعت منتصف الشهر الجاري واختارت أفضل مقولتين من بين المقولات الخمس التي حصلت على أعلى نسبة من التصويت على صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما أشادت اللجنة بأراء المصوتين، حيث رأت أن المقولات الخمس كانت الأفضل من الثمانين مقولة التي شارك اصحابها في المسابقة.

المقولتان الفائزتان:

إيمان محمد عودة: "في وطني لست بحاجة الى بنود حرية لا أراها إلا حبرا على ورق، احتاج فقط من يتركون صوتي يحلق بسلام الى وجهته".

ولاء قصراوي: لا تحرمني من حقي في التعبير عن رأيي، فتحرم وطناً باكمله من الوصول الى حريته".