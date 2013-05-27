قانون كوري لمحاربة القرصنة الصومالية

أعلن خفر السواحل الكوري الجنوبي أنه ينوي سن قانون خاص بالقرصنة البحرية من أجل مواجهة جرائم القرصنة التي تحدث في أعالي البحار.
وقال "راديو كوريا الدولي" أن المحكمة الكورية وجدت صعوبة في تطبيق القوانين الكورية على قراصنة صوماليين اختطفوا سفينة كورية في يناير 2011، وهو ما دفعهم للتفكير بسن قانون خاص يطبق خارج كوريا .
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة هي التي ابتكرت فكرة المحاكمة وراء الاحتجاز خارج القوانين المطبقة في الولايات المتحدة حيث قامت بترحيل عناصر القاعدة الذين اعتقلتهم في أفغانستان إلى قاعدة غوانتانامو في كوبا والتي تسيطر عليها الولايات المتحدة، وتجري محاكمتهم هناك تحت قانون المحاربين الأعداء الذي طبق بعد انتهاء الحرب العالمية.