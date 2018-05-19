تعرف على موعد الانطلاقة الثانية “الضخمة” لقناة “SBC” السعودية

كشف داوود الشريان، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، أن الانطلاقة الضخمة لقناة “SBC” السعودية ستكون في أيلول/ سبتمر المقبل، مشيرًا إلى توجه لتخصيص القناة وتحويلها إلى العمل بمرونة القطاع الخاص في السعودية.

وكانت القناة السعودية الجديدة انطلقت بإنتاج رمضاني نوعي، أول من أمس.

وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، قال الشريان إن المعروض حتى الآن لم يصل إلى 40% من الانطلاقة الضخمة التي ستكون سعودية تقوم على السعوديين وتستهدف مشاهدتهم.

وأوضح الشرياني أن القناة تعد إحدى ملامح “رؤية 2030″، الذي يرى أن “شبابًا سعوديين أصبحت لديهم خبرة، وآخرين لديهم موهبة، سيجري استقطابهم، وسيكون هناك تدريب مع محطات عربية ودولية لتطوير هذه الكفاءات، وخلق بيئة عمل ممتعة”.

وأكد أن الأهم يتمثل في حظوة القناة “ببداية دخل إعلاني واعد جدًا”، مضيفًا: “دخلها الإعلاني كبير جدًا بالنسبة إلى قناة بدأت للتوّ، فهناك قنوات على مدار عملها السنين الماضية لم تستطع الوصول إلى الدخل الذي استطاعت أن تدخله القناة مع انطلاقتها”.

من جهته، شدد وزير الثقافة والإعلام السعودي في فيديو ترويجي لانطلاقة القناة على أن الحاجة الإعلامية تستوجب “أن نعمل معًا على إعادة تشكيل وهيكلة الإعلام السعودي”، مضيفًا: “السعودية زاخرة بالمواهب، شباب وشابات يرفعون الرأس”.

وتبث القناة السعودية الجديدة على شاشتها 6 مسلسلات سعودية وعربية مع باقة من البرامج والمسابقات المنوعة.