مستشار ترامب الاقتصادي: الصين تلبي الكثير من مطالبنا بشأن التجارة

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الصين “تلبي الكثير من مطالبنا” بخصوص خفض فائضها التجاري مع الولايات المتحدة، لكن البلدين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق.

وأبلغ كودلو الصحفيين، بينما عقد مسؤولون أمريكيون يومًا ثانيًا من المحادثات مع وفد تجاري صيني: “هم يلبون الكثير من مطالبنا. بالتأكيد لا يوجد اتفاق حتى الآن”.

وأضاف قائلًا: “أعتقد أنهم يريدون إبرام اتفاق. ونحن سنساعدهم”.

وقال كودلو: إن الصينيين قدموا مقترحًا لخفض فائضهم التجاري مع الولايات المتحدة بأكثر من 200 مليار دولار. وأشار إلى قطاعي الطاقة والزراعة على وجه الخصوص.

وقال: “هذا رقم جيد، أظن أن من المهم أيضًا بنفس القدر أن يخفضوا معدلات رسومهم الجمركية، وأن يخفضوا الحواجز التجارية الأخرى، ويجب أن تكون لدينا آلية يمكن التحقق منها، وبموجبها تتوقف عمليات نقل التكنولوجيا وسرقة الملكية الفكرية”.