ظهور مخلوق بحري غريب على شواطئ المكسيك (صور)

رصدت فتاة مكسيكية مخلوقًا بحريًا غريب الشكل حملته المياه إلى الرمال على شاطئ مكسيكي بالمحيط الهادئ، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتساءلت الصحيفة عن هوية المخلوق الغامض، الذي يشبه في شكله ثعبان البحر أو السحلية، ويمتلك أسنانًا خشنة مدببة.

وقالت بياتريس موراليس اكونا، التي كانت أول من شاهد المخلوق، إنها كانت تسير على طول شاطئ البحر في مازاتلان في ولاية سينالوا الغربية المكسيكية، عندما عثرت على الحيوان البحري.

وأوضحت أنها “عندما غادرت الشاطئ كان هذا الحيوان هناك”، مشيرة إلى أنها “تعرف فقط أنه يعيش في أعمق وأحلك جزء من البحر”.

ونشرت بياتريس صور المخلوق على “فيسبوك“؛ للمساعدة في التعرف عليه، في حين رأى البعض أن الحيوان البحري هو “مورايية” التي تعتبر فصيلة من الأسماك تتبع رتبة الأنقليسيات من طائفة الأسماك العظمية، في حين قال آخرون إنه قد يكون “ثعبان البحر”.