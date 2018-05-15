كاميرات مراقبة ترصد شبحًا يهاجم فتاة (فيديو)

في واقعة غريبة أثارت ذهول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيديو لحظة تعرض فتاة لهجوم من قبل شبح.

وفي بداية الفيديو، يمكن رؤية الفتاة وهي تخرج من مبنى وتسير في شارع غير محدد قبل وقوع الهجوم الغريب فجأة.

ويظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، لحظة دفع الشبح الخفي للفتاة بعنف لمسافة أمتار قبل سقوطها على صندوق.

وبعد الهجوم العنيف، يكشف الفيديو كيف هرع المتفرجون لمساعدة الفتاة على النهوض، كما يمكن رؤية كيف تعجب ذلك الرجل الذي ساعدها على الموقف، وأخذ يتلفت باحثًا عمن تسبب في ذلك، ولكن لم يكن هناك أي شخص.

وانتشر الفيديو الغريب على الإنترنت تحت عنوان “قوى خارقة تلقي بفتاة في الهواء، أعطِ تفسيرًا منطقيًا لهذا”، وأثار ذهول المشاهدين الذين سارعوا في إبداء آرائهم المتباينة.

وعلّق أحدهم: “يبدو وكأنه شبح قوي للغاية”، بينما أشار آخرون إلى أن الفتاة قد سُحبت من قِبل حبل مثبت في الشاحنة، حيث أشاروا إلى أن الفتاة رأت شيئًا ما على الأرض وحاولت تجنبه، ولكن من الواضح أنها تعرضت للدفع من الأمام وليس السحب من الخلف مثلًا.