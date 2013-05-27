حركة الركاب بمطار دبي تزايدت بنسبة 19%

إرم – (خاص)

بلغ عدد الركاب 5.42 مليون في ابريل متجاوزا الخمسة ملايين للشهر الخامس على التوالي.

وجاءت أكبر زيادة لإجمالي عدد الركاب في ابريل على رحلات غرب أوروبا. وقالت سلطات المطار إن بعض مسارات الشرق الأوسط التي تأثرت باضطرابات سياسية في العام الماضي سجلت نموا معتدلا الشهر الجاري. ولم تذكر تفاصيل.

وقال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "من الواضح بجلاء أن معدل النمو ارتفع ومن المتوقع أن يستمر على نفس الوتيرة في الربع المقبل وما بعده."

وتباطأت وتيرة النمو قليلا مقارنة بزيادة 20.6 بالمئة في مارس آذار.

ونمت حركة الشحن 7.3 بالمئة إلى 199 ألفا و985 طنا في ابريل. وفي أول اربعة أشهر من العام زادت 11.5 بالمئة إلي 784 ألفا و832 طنا.