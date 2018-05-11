فندق “خيالي” نصفه مغمور في البحر والآخر على الشاطئ (صور)

صمم مهندس معماري في الصين فندقًا بطريقة مبتكرة مذهلة، كتلك الموجودة في أفلام الخيال العلمي.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صورًا جديدة لتصميم المهندس المعماري، مارغوت كراوسفيتش، تكشف عن عقار نصفه مغمور في البحر مع غرف نوم توفر مناظر تحت الماء.

وقال المهندس كراوسفيتش: إنّ الفندق قادر على “ركوب الأمواج، مع التوربينات التي تسخر قوتها لتوليد الطاقة”.

ويطلق على الفندق “Harmonic Turbine Tidal”، وهو يحتوي على إطار مصمم على هيكل قارب بحيث يمكنه تحمل الاهتزاز في الظروف المختلفة.

وبناءً على ذلك، سيتم ربطه بقطعة من الأرض لمنعه من العوم، ولكنه سيظل قادرًا على التحرك بلطف مع الماء.

وفي إحدى الصور، يبدو أنّ هناك مجموعة من الأماكن المخصصة للضيوف للجلوس والاستمتاع بأشعة الشمس أو الغفوة.

وصمم كراوسفيتش الفندق على خليج يالونغ في جزيرة هاينان الصينية، ويضم 30 غرفة نوم.

وتحتوي محفظة كراوسفيتش على عدد من التصاميم المبتكرة، وهي تشمل “فندق جيتواي” الذي يمكن نقله إلى باب طائرة خاصة، ما يسمح للركاب بالنوم براحة تامة دون مغادرة المدرج.

وهناك فكرة راديكالية أخرى تتمثل في سجن رأسي، يقع في وسط المحيط، قادر على إنتاج الكهرباء الخاصة به مع نظام يضخ المياه من البحر لإنتاج شلال يهبط على التوربينات.