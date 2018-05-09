اكتشاف طريقة لمعرفة ملامح الوجه من الحمض النووي

كشف فريق من الباحثين عن تحديثات جديدة لنظام إلكتروني يدعى”IrisPlex”، متخصص في عملية تحليل الحمض النووي، وتحري العديد من العوامل والعلامات الرئيسية فيه، بحيث يمكن التعرف على ملامح الوجه بشكل دقيق.

وأكد الفريق، وفقًا لما نشره موقع “غييك” التقني، أن عمليات البحث والتطوير على المشروع مستمرة منذ 2010 حتى الآن، حيث بدأ النظام بتعقب 6 علامات مميزة للحمض النووي للبشر، بحيث يمكن التعرف على شكل ولون العين، ولكن التطورات الجديدة على النظام تجعل من الممكن التعرف على لون البشرة وملامح الوجه بشكل واضح ودقيق.

وأوضح الباحثون القائمون على المشروع، مانيفرد كايسير وسوزان والش، أن المشروع على الرغم من أنه يسير بخطى ثابتة تجاه التعرف على الملامح العامة للوجه، إلا أنه يمكن إساءة استخدامه من جانب بعض الجهات الأمنية لقمع الحريات وتتبع معارضيهم، من خلال التعرف على هوياتهم من أحماضهم النووية بدقة عالية.

وانتشر هذا المجال، والذي يُعرف علميًا بالنمط الظاهري للحمض النووي “DNA Phenotyping”، مؤخرًا، خاصة في مجال دراسة الأصول الشكلية للبشر، حيث قام فريق بريطاني يدعى”Cheddar Man” بتطوير نظام قام بدراسة الهيئة الشكلية لكبار السن من البريطانيين، حيث تم اكتشاف أن الإنجليز كانوا يحملون بشرة سمراء داكنة، وعيونًا زرقاء.

وأشار الباحثان من معهد جامعة كوينزلاند البحثي، كايتلين كورتيس وجيميس هيريوارد، إلى أن مثل تلك التقنيات ستؤثر على خصوصية المستخدمين والمواطنين عمومًا بالسلب، حيث إن مثل تلك التقنيات ستتيح للوكالات الأمنية والرقابية أن تتابع نشاط المستخدمين على الإنترنت، وتربط بين حياتهم في الواقع الحقيقي وبين نشاطهم على الشبكات الاجتماعية والمواقع المختلفة، خاصة مع انتشار منصات مشاركة الصور وتطوير تقنيات التعرف على الوجوه عبر تلك الشبكات، ما سيسهل عملية التعرف على هوياتهم.