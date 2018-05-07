لماذا انسحب الفنان هاني رمزي فجأة من برنامج مقالب رمضان؟ (صورة)

أعلن الفنان المصري هاني رمزي، فجأة عن انسحابه من برنامج المقالب لرمضان 2018، بعد أن احترف هذه النوعية من البرامج في آخر 3 سنوات.

وبرر رمزي انسحابه ذلك عبر حسابه على موقع “انستغرام“، قائلاً إنه “بسبب تسريب فكرة البرنامج ما يجعل المقلب مفبركًا إن أراد الاستمرار فيه”.

وأضاف أنه “نظراً لتسريب فكرة برنامج المقالب لهذا العام، وحتى لا يكون مفبركاً واحترامًا للمشاهدين، قررت الانسحاب”.

وكشفت وسائل إعلام تفاصيل المقلب، الذي كان عبارة عن استضافة فنانين في منطاد وأثناء إجراء لقاء معهم يتعرض للحريق ليتهاوى حتى يقترب من السقوط، وفي هذا الحين يظهر هاني رمزي ويكشف عن المقلب.

وبدأ رمزي أول برامجه للمقالب في 2015 بـ”هبوط اضطراري”، ومن ثم “هاني في الأدغال”، وأخيرا “هاني هز الجبل”.