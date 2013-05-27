لاتسيو يتوج بكأس إيطاليا على حساب روما

قدم ناديا لاتسيو وروما أداءً قوياً في الشوط الأول حيث تبادلا الهجمات والفرص التي كانت معظمها لروما، دون أن يستطيع أي منهما هز شباك الآخر، وذلك وفقاً لـ " أ. ف. ب".

وفي الشوط الثاني، تحسن مستوى لاتسيو بشكل ملحوظ وتفوق أحياناً على جاره، وأهدر مهاجمه الألماني ميروسلاف كلوزه فرصة افتتاح التسجيل (64)، وحرم الحارس فيديريكو ماركيتي قائد روما من فرصة مماثلة عندما التقط الكرة على خط مرماه بالدقيقة 68.

وافتتح لاتسيو التسجيل بعد هجمة مدروسة ومتقنة من منتصف الملعب، ووصلت الكرة إلى البوسني سشيناد لوليتش الذي اودعها الشباك دون تلكؤ بالدقيقة 71.

وكاد توتي يعادل النتيجة لكن ماركيتي كان حاضراً، وفي نفس المكان مكرراً نفس السيناريو بالدقيقة 73، وحاول روما العودة بالنتيجة إلى نقطة الصفر، لكن محاولاته اصطدمت بدفاع منظم، وأثرت عليه أيضاً الهجمات المرتدة الخطرة.