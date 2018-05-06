المركبة غير المأهولة “دراغون” تعود إلى الأرض بسلام

المصدر: ا ف ب

عادت مركبة “دراغون” غير المأهولة من دون مشاكل تذكر عصر أمس السبت إلى الأرض بعد ساعات قليلة على انفصالها عن محطة الفضاء الدولية ناقلة 1800 كيلوغرام من المعدات على ما أعلنت شركة “سبايس أكس”.

وغرد رئيس الشركة ايلون ماسك معلنًا نجاح العملية.

وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في وقت سابق انفصال المركبة عن المحطة السابحة في مدار الأرض وتشغيل محركاتها قبل أن تبدأ نزولها البطيء باتجاه الأرض.

وتمت عملية الهبوط على البحر بمساعدة مظلة لإبطاء سرعة المركبة قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا.

وتنقل المركبة مجموعة من التجارب العلمية بينها فئران مختبر تمت متابعتها في الفضاء لمعرفة كيفية تفاعل عظامها مع انعدام الجاذبية.