نقل آخر عجلة حربية للملك توت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير

في موكب أمني كبير وعلى وقع الموسيقى العسكرية أتمّت مصر اليوم السبت نقل العجلة الحربية السادسة والأخيرة للملك توت عنخ آمون من المتحف الحربي بقلعة صلاح الدين إلى المتحف المصري الكبير في الجيزة.

وكانت هذه العجلة تقبع بالمتحف الحربي منذ عام 1987 بمنأى عن باقي مجموعة آثار توت عنخ آمون المعروضة في المتحف المصري بالتحرير.

وتزامنت عملية نقل العجلة الحربية اليوم مع انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للملك توت عنخ آمون وهو المؤتمر الذي ينظمّه ويشرف عليه سنويًا المتحف المصري الكبير.

ويتناول المؤتمر في كل عام موضوعًا يخص الملك الشاب وآثاره، وفي دورته الرابعة سيكون موضوع المؤتمر الأدوات الحربية والتماثيل بحضور علماء وباحثين من جميع الجامعات المصرية وخبراء من ثماني دول أجنبية.

وقال وزير الآثار خالد العناني في افتتاح المؤتمر بأحد فنادق الجيزة: “نقلنا إلى المتحف المصري الكبير 43257 قطعة أثرية حتى الآن، بينها 4549 قطعة من مجموعة توت عنخ آمون التي يتجاوز عددها خمسة آلاف قطعة”.

وأضاف أننا “تركنا بعضًا من مجموعة توت عنخ أمون في المتحف المصري بالتحرير حتى آخر لحظة، من أجل السائحين الذين يأتون خصيصًا لرؤية المجموعة الملكية لكننا سننقلها بالكامل في نوفمبر القادم”.

وتابع قائلًا إن “هذه هي المرة الرابعة والأخيرة التي يقام فيها مؤتمر توت عنخ آمون بمحيط مشروع المتحف المصري الكبير، لأن المؤتمر القادم سيقام داخل المتحف الذي سيفتتح جزئيًا نهاية هذا العام”.

وكانت وزارة الآثار المصرية أعلنت في وقت سابق أنها ستفتتح مشروع المتحف المصري الكبير جزئيًا في نهاية عام 2018 ليصبح أكبر متحف في العالم يضم آثار حضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة.