تصدت للجاني بجسدها..مقتل سعودية وإصابة نجلها بإطلاق نار في نجران

قتلت مواطنة سعودية وأصيب نجلها بطلق ناري في حي “الفيصلية” على يد شخص سعودي لاذ بالفرار بعد ارتكاب الواقعة.

وأوضح الرائد عبدالله عشوي المتحدث باسم شرطة منطقة نجران، الخميس، أن “الأجهزة الأمنية تباشر منذ ساعات جريمة قتل بشعة، نفَّذها جانٍ سعودي، يروّج للمخدرات ويتعاطاها، إذ قتل مواطنة وأصاب ابنها بسلاح ناري ولاذ بالفرار”.

وأضاف أن “القاتل ارتكب جريمته ولاذ بالفرار، فيما يجري البحث عنه؛ إذ اتضح أنه متعاطٍ للمخدرات ومروجٍ لها”.

وأشار، بحسب صحيفة “سبق” المحلية، إلى أنه “تم إسعاف نجل المواطنة القتيلة ليتلقى العلاج في المستشفى، وهو في حالة حرجة”.

وتواصل الجهات الأمنية عملها ميدانيًّا، فيما تم تكثيف عمليات البحث للقبض على الجان.

وكشف حساب “نجران اليوم” الإخباري عبر موقع “تويتر” في تغريدة له أن “الجاني كان يريد قتل ابن المواطنة ولكن الأم تصدت للرصاص دفاعاً عن ابنها لحمايته في جريمة قتل قاسية راح ضحيتها الأم والإبن مازال يرقد في العناية المركزة”.