تعرّف على أفضل 25 دولة في الذكاء الاصطناعي بالعالم

أجرت مؤسسة ABB البحثية دراسة للتعرف على ما وصلت إليه دول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، تضمنت ما حققته 25 دولة في هذا المجال.

ووضع التقرير Automation Readiness Index ثلاثة معايير رئيسية لتقييم وضع الذكاء الاصطناعي في الدول محل الدراسة، وهي مناخ البحث العلمي ومستوى التعليم والتأهيل، وكذلك جهود الدولة الاستثمارية لتشجيع التطوير في هذا المجال.

وجاءت في المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب دول كوريا الجنوبية وألمانيا وسنغافورة، حيث نجحت في تحقيق المعادلة الثلاثية الصعبة وحققت مستوى مميزًا فيها.

وأشار التقرير إلى أن في المركز الرابع تأتي اليابان، وفي المركز الخامس كندا وفي السادس أستونيا وفي السابع جاءت فرنسا.

أما المراكز من الثامن وحتى العاشر، فكانت من نصيب إنجلترا والولايات المتحدة وأستراليا، على الترتيب.

أما على مستوى الدول العربية، فقد حلت دولتا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في المركزين الثالث عشر والحادي والعشرين، على الترتيب.