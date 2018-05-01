مغامرة تحطم رقمًا قياسيًا بتسلق محجر خطير (صور وفيديو)

نجحت مغامرة فرنسية في تحطيم رقم قياسي جديد، بتسلق محجر شديد الانحدار في “ويلز”.

وظهرت كارولين تشافالديني في فيديو، تسلقت فيه صخورًا بمنحدر مرعب وخطير في محجر دينوري بمنطقة “إللانبيرس”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أصبحت المغامرة كارولين تشافالديني، 33 عامًا أول امرأة تكمل المرحلة الثانية من تحدي “المحجر” بتسلق المحجر المرعب.

وكانت المتسلقة الفرنسية قد اجتازت التحدي الأول من أصل 4 لتسلق منحدر يدعى “غروف” ​​في العام 2016، ويبدو أنها قررت العودة إلى هذا المشروع الصعب هذا الشهر.

ويصعب تسلق منحدر محجر “دينوري” بسبب خلوه تقريبًا من النتوءات التي يستطيع المتسلقون التشبث بها، وفقًا للتقرير.

وقالت كارولين: “أتسلق الصخور منذ 21 عامًا، ولكنني لازلت أخشى المرتفعات، إنها سمة طبيعية في كل إنسان، ولكنني أستطيع السيطرة على خوفي”.

وأضافت: “استغرقت 6 ساعات كاملة في تسلق المنحدر، وذلك بعد أن ظللت أخطط لذلك لمدة 3 سنوات”.

واختتمت: “بدأت الاستعداد للتسلق خلال الشهرين الماضيين، وأنا سعيدة جدًا بالوصول إلى نهاية ناجحة لمشروعي”.