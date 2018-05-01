ارتفاع نصيب الفرد السعودي من الناتج الإجمالي بنسبة 2.83%

ارتفع نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.83% في الربع الأخير من عام 2017، ليصل إلى 5429 دولارًا، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2016، وفق ما أظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء.

وأفاد التقرير بأن قيمة نصيب الفرد من الدخل القومي في الربع الأخير من 2017 قد بلغت – بالأسعار الجارية – 20.646 ريال بارتفاع نسبته 1.86% مقارنة بقيمته في نفس الفترة من 2016 والبالغة 20.269 ريال.

وأوضح أن الناتج المحلي بلغ في الربع الأخير من 2017 نحو 670119 مليون ريال مع عدد سكان بلغ 32 مليونًا 920 ألف نسمة.

وأشار إلى أن نصيب الفرد من الدخل القومي، قد بلغت قيمته في الربع الرابع من العام 2017 بالأسعار الجارية، 20464 ريالًا بارتفاع نسبته 1.86% مقارنة بقيمته في نفس الفترة من العام 2016 والبالغة 20269 ريالًا.

ويتم احتساب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من خلال قسمة قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على عدد السكان، كما ويتم حساب نصيب الفرد من الدخل القومي من خلال قسمة قيمة الدخل القومي بالأسعار الجارية على عدد السكان.