تراجع الذهب عند أدنى مستوى بعد المصالحة الكورية‎

واصلت عقود الذهب تراجعها في تعاملات، اليوم الثلاثاء، عند أدنى مستوياتها خلال 6 أسابيع، بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي، وهدوء التوترات الجيوسياسية بعد القمة التاريخية بين الكوريتين الشمالية والجنوبية.

وعقد زعيما الكوريتين الشمالية “كيم جونغ-أون”، والجنوبية “مون جاي-إن”، الجمعة الماضية، أول جولة مباحثات خلال “القمة التاريخية” التي جمعتهما لأول مرة عند المنطقة الحدودية منزوعة السلاح بين البلدين، واستمرت نحو 100 دقيقة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس تحرك العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.05% إلى مستوى 91.68.

وبحلول الساعة (05:35 ت.غ)، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.53% (7 دولارات) عند 1312.20 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.28%، إلى 1311.74 دولار للأوقية، عند أدنى مستوياته منذ جلسة 21 مارس/ آذار الماضي والتي اختبرت مستوى 1310.11 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.65% إلى 16.30 دولار للأوقية، فيما هبط البلاتين 2.62% إلى 901.95 دولار للأوقية.