الراقصة صافيناز ترد على “إرهابي” ادعى أنها خانته

واقعة غريبة بطلها شخص مصري مجهول، إذ تلقّت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، أمس السبت، بلاغًا ادّعى فيه شخص أنه إرهابي، وهدد بنسف كوبري القناطر الخيرية الأثري.

الراقصة الأرمينية صافينار، كانت البطلة الرئيسة للحادثة، بعد أن كشف الشخص المجهول أن خيانتها له هي الدافع وراء ما قرر فعله.

“أنا أحمد السبكي.. إرهابي وارتدي حزامًا ناسفًا وسأفجر كوبري القناطر الخيرية الأثري بالمتفجرات.. بعد أن تأكدت من خيانة الراقصة صافيناز”، بهذا البلاغ استنفرت الأجهزة الأمنية، وهرعت الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، ودفعت وحدات المفرقعات لتمشيط المنطقة بالكامل.

صافيناز التي تواصل معها “إرم نيوز” عقب الواقعة، استقبلت من جانبها الأمر بالضحك، واصفة عاشقها المجهول بأنه “رجل مجنون”.

ونفت الراقصة الأرمينية أن يكون لها أي علاقة بالشخص المدعو أحمد السبكي، مؤكدة أنها لم تسمع عنه من قبل.

ودعت إلى عرضه على متخصصين في الطب النفسي في حال القبض عليه، لمعرفة إنْ كان شخصًا مريضًا ويستحق العلاج، أم “إرهابيًا” ويجب محاسبته من قبل الجهات الأمنية.

وأكدت التحريات الأمنية بالقناطر، إلى أن الشخص تواصل معهم من رقم مجهول، وكثفت الأجهزة جهودها؛ للكشف عنه، بجانب غلق الكوبري الأثري وميدان القناطر لتمشيطهما بالكامل؛ للبحث عن أي مفرقعات أو أجسام غريبة.