بومبيو يعبّر عن قلق أمريكا إزاء شراء تركيا صواريخ “إس-400” الروسية

حذّر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، من “جدية المخاوف الأمريكية” خلال اجتماع مع نظيره التركي في بروكسل، بشأن قرار أنقرة شراء بطاريات صواريخ أرض-جو روسية من طراز “إس-400” التي لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي.

وقال مسؤول أمريكي كبير عقب اجتماع بين بومبيو ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على هامش اجتماع وزراء خارجية الحلف: إنّ “الوزير سلّط الضوء على جدية المخاوف الأمريكية… إذا مضوا قدمًا”.

وأضاف أنّ “بومبيو طلب من تشاووش أوغلو أن يدرس عن كثب أنظمة حلف شمال الأطلسي القابلة للتوافق”.

وبعد ساعات من تأكيد تعيينه وزيرًا للخارجية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، توجه بومبيو إلى بروكسل للمشاركة في اجتماعات الحلف، التي ركزت على سياسات روسيا العدائية وسبل تعزيز الحلف.

وخلال الاجتماع طرح بومبيو أيضًا المخاوف بشأن اعتقال القس أندرو برانسون، المسجون منذ كانون الأول/ديسمبر 2016، وأمريكيين آخرين تحتجزهم تركيا.

ووقّعت تركيا اتفاقًا مع روسيا للحصول على صواريخ “إس-400″، أفادت تقارير بأنها بقيمة 2.5 مليار دولار في أواخر كانون الأول/ديسمبر، ضمن خطط أنقرة لتعزيز قدراتها الدفاعية في ظل تهديدات تتمثل في المسلحين الأكراد والإسلاميين المتشددين في الداخل، والصراعات على الجانب الآخر من الحدود في سوريا والعراق.

وأغضب شراء تركيا للأنظمة أعضاء الحلف الذين يشعرون بالقلق من وجود موسكو في الشرق الأوسط، إذ إنّ النظام غير متوافق مع أنظمة حلف الأطلسي.

وحذّر مسؤولو الحلف تركيا من عواقب لم يحددوها لشراء نظام “إس-400″، لكن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قال إنّ “العلاقات مع الحلف لا تزال قوية”.