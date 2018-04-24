أول تعليق لسهى المصري بعد خروجها من “ذا فويس”

علقت الفنانة اليمنية الشابة سهى المصري لأول مرة على خروجها من برنامج المواهب “ذا فويس”، بتغريدة غامضة تركت الباب واسعًا أمام تكهنات المتابعين.

الفنانة سهى المصري كتبت: “وداعًا لاختيارات الـ mbc ومرحبًا لاختياراتكم يا أحباب”.

ونشرت الفنانة اليمنية الشابة سهى المصري هذا التعليق على حسابها على موقع التواصل “تويتر”، عقب انتهاء مشوارها، مساء السبت الماضي، في برنامج أحلى صوت “ذا فويس”، الذي يعرض على شاشة mb؛ بعد اختيار مدربتها الفنانة أحلام لزميليها دموع وفيصل الأنصاري، وتأهل أولغا بفضل تصويت الجمهور .

وكانت سهى غنت في العرض المباشر الرابع أغنية “فهموه” للفنان ماجد المهندس .

إلا أن الفنانة أحلام كشفت عقب الحلقة أن سبب عدم اختيارها لسهى يعود إلى أن “سهى مو قاعدة تتطور.. مو قاعدة تعطيني اللي أنا أبغيه”.

وكان هذا التعليق من الفنانة أحلام بمثابة انتقاد لاذع لسهى، وفقًا لعشاقها بمواقع التواصل الاجتماعي.