“أوبر” تطلق تحديثًا يحمي خصوصيتك من أصحاب السيارات

أعلنت شركة “أوبر” أنها بدأت تفعيل إجراء أمان جديد عبر تطبيق خدمتها داخل الولايات المتحدة، وهو خاص بإخفاء أماكن بداية ونهاية رحلات الراكب من داخل سجل الرحلات المخزن على هواتف سائقي السيارات، بحيث لا يمكن لأي سائق أن يصل إلى المستخدمين مرة أخرى في حال حاوال إزعاجهم أو تتبعهم.

وأوضحت الشركة أن التحديث الجديد سيحمي خصوصية المستخدمين بشكل كبير، بعد أن عانى كثيرون من بعض المضايقات من جانب السائقين، وبالتالي فإن هذا الإجراء يعتبر احترازيًا لحماية المستخدم، وفي الوقت نفسه سيتم تخزين بيانات الرحلة على تطبيق السائق ولكن دون عناوين تفصيلية حول نقاط ركوب ونزول العملاء، إذ إن الرحلات سيتم تسجيلها بحسب اسم المنطقة أو المدينة بشكل عام.

يأتي هذا التحديث على خلفية مئات الشكاوى التي خرجت للنور الفترة الماضية حول تعرّض العديد من المستخدمين، وخاصة من السيدات والفتيات، إلى مضايقات وصلت إلى حد التحرش الجنسي الجسدي، من جانب بعض شركاء أوبر من سائقي السيارات، وقد حاولت الشركة جاهدة أن تتخذ العديد من الإجراءات للتخلص من هذه المشكلة والقضاء عليها.

إلى جانب ذلك، فإن أوبر أشارت إلى أن التحديث الجديد يأتي التزامًا من جانبها بالتحديثات الجديدة الخاصة بقوانين الخصوصية من جانب الاتحاد الأوروبي المتمثلة في شكل قانون GDPR، والذي تم الموافقة عليه وسيدخل في حيز التنفيذ يوم الـ 25 من مايو المقبل من العام الجاري.