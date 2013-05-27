الرياض: مبدعة تكرم بـ100 ريال

إرم – (خاص)

نشرت صحيفة الرياض السعودية مقالاً للكاتب تركي الدخيل حول تكريم المواهب في المملكة، وحادثة تكريم مبدعة سعودية بمبلغ 100 ريال فقط.

وقال الدخيل أن عمليات التكريم هي شكر رمزي وليست رداً للجميل، هذا حين يكون الأمر متعلقاً بالنجوم الكبار ممن لا ينتظرون التكريم.

لكنه أسرد متحدثاً عن حادثة تكريم الطفلة مجد محمد عسيري، التي كرمتها هيئة إدارة الموهوبين بمبلغ 100 ريال، وهو ما يراه ضد الإبداع والتشجيع عليه.

وقال "ما لفتني وأنا أقرأ خبر تكريم طفلة، يقول الخبر العجيب: (مجد محمد عسيري) طفلة في العاشرة من عمرها بالصف الرابع الابتدائي بالمدرسة السابعة عشرة الابتدائية بالطائف، موهوبة في مجال اللغة الإنكليزية تتحدثها بطلاقة وبلكنة أمريكية جلية. ساعدها والدها على تطوير موهبتها وتنميتها وقطع بها خطوات في طريق الألف ميل وأنشأ له أكاديمية مصغرة في بيتها تقوم فيها بدور المعلمة/المدربة لمجموعة من الأطفال في سنها من أبناء وبنات جيرانهم!".

وختم "كل هذا الجهد من هذه الفتاة الذكية كرمت عليه بـ100 ريال! قسيمة من إدارة الموهوبين كان فقط 100 ريال، ولئن صح الخبر بتفاصيله كلها فإننا حقاً لا نرحب كثيراً بالإبداع".