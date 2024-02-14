انتقادات تطال نهى نبيل بسبب "التعليقات المسيئة" (فيديو)

طالت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، الكويتية نهى نبيل، انتقادات من قبل متابعين، بعد حديثها عن استغلالها التعليقات المسيئة في حقها بهدف "التربح المادي".

وقالت في مقطع فيديو بثته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إن "لديها محاميا مخضرما، وكان موكلا بتتبع التعليقات المسيئة بحقها لرصدها، ثم رفع قضايا ضد المسيئين".

وأضافت أنها شعرت لاحقا بالذنب، وأنّ "الأموال التي تحصلت عليها من وراء ذلك (حرام)"، معتبرة أن معظم المسيئين لا يقصدون بالفعل الإساءة.