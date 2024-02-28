سوريا.. القبض على امرأة عذبت ابنة زوجها بطريقة مروعة

ألقت الجهات الأمنية في العاصمة السورية دمشق، القبض على امرأة أقدمت على تعذيب طفلة زوجها، البالغة من العمر 5 سنوات، بشكل مروع.

وتسببت المرأة بإصابات بليغة للطفلة، التي دخلت إلى المستشفى في حالة حرجة بعد تعرضها لنزيف داخلي في الدماغ، جراء الاعتداء المتواصل عليها.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها عبر حسابها في "فيسبوك" أنّ الطفلة واسمها "براءة" من مواليد عام 2019، دخلت إلى المستشفى بعد إسعافها من قبل والدها وجدتها وزوجة أبيها، وهي في حالة فقدان تام للوعي.

وادعى ذووها أن الطفلة تعرضت للسقوط من على سرير في منزلهم في منطقة السيدة زينب في دمشق.

لكن التقرير الطبي كشف عن وجود عدة كدمات وسحجات ورضوض وكسور في جميع أنحاء جسم الطفلة، مع وجود نزيف داخلي في الدماغ، وهي بوضع صحي خطير جداً.

وبعد تحقيقات، تبين تضارب أقوال ذوي الطفلة، وثبت قيام زوجة أبيها بتعنيفها وضربها في جميع أنحاء جسدها بواسطة عصا خشبية؛ ما أدى إلى فقدانها الوعي التام.

وأقرت المرأة بجريمتها، وقالت إنها اعتدت على الطفلة أثناء ذهاب زوجها إلى عمله وتغيبه عن المنزل.

وألقي القبض على المرأة، وتمت إحالتها إلى القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.