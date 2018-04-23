دفن جثمان الفنانة وئام الدحماني في أبوظبي

دفن مساء اليوم الإثنين جثمان الفنانة الراحلة وئام الدحماني في مقبرة بني ياس في أبوظبي، بحسب ماذكر أحد أفراد عائلتها في العاصمة الإماراتية.

وأقامت عائلة الراحلة مجلس عزاء في منزلهم بأبوظبي، وسط حالة من الصدمة والحزن على رحيل ابنتهم بشكل مفاجئ جراء سكتة قلبية حادة، وفقًا لما أكده الطب الشرعي في مستشُفى خليفة، وهو أحد أكبر مستشفيات أبوظبي الحكومية.

وزار السفير المغربي في الإمارات محمد أيت اوعلي برفقة عقيلته اليوم الإثنين، منزل الفنانة الراحلة وئام الدحماني، لتقديم التعازي وفقًا لموقع “اليوم 24” المغربي.

وكانت الفنانة وئام الدحماني البالغة من العمر 34 عامًا، قد لفظت أنفاسها الأخيرة يوم أمس الأحد، في فندق نوفوتيل البستان بأبوظبي، وفقًا لصحيفة البيان الإماراتية التي تصدر من دبي.