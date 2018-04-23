دعوى قضائية تطالب بطرد السفير الفلبيني من الكويت

تقدم محامٍ كويتي، اليوم الإثنين، بدعوى قضائية مستعجلة تطالب بطرد السفير الفلبيني، ريناتو بيدرو أوفيلا، من الكويت عقب التصعيد الدبلوماسي بين البلدين مؤخرًا، الذي رافق الكشف عن فريق لتهريب الخادمات.

وجاء في دعوى المحامي، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، أنه “اتهم السفارة الفلبينية بمخالفة قانون الجزاء واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”، وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية.

وتأتي الدعوى القضائية عقب أيام من اندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين، على خلفية الكشف عن فريق يعمل على تهريب العاملات من منازل الكويتيين، الأمر الذي أثار غضبًا رسميًا وشعبيًا لدى الكويتيين الذين طالبوا بلادهم باتخاذ خطوات صارمة وطرد السفير الفلبيني؛ بسبب “إهانة بلادهم”.

وكان السفير الفلبيني أقر بوجود فريق لتهريب العاملات في الحالات الطارئة التي لا يمكنها انتظار مخاطبة وزارتي الداخلية والخارجية الكويتيتين منذ أكثر من شهر، الأمر الذي استدعى وزارة الخارجية الكويتية تسليمه مذكرتي احتجاج على تصرفات العاملين في السفارة والتصريحات “الاستفزازية”.

وكانت المباحث الجنائية ألقت، أمس الأحد، القبض على 3 فلبينيين من فريق التهريب المكون من 9 أشخاص، فيما البحث جارٍ عن باقي أعضاء الفريق.

ويشار إلى أنّ وزارة الخارجية الكويتية أعطت السفير الفلبيني مهلة ثلاثة أيام لتسليم المتهمين بتهريب العاملات، وليس لمغادرة البلاد، حيث ذكر نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، الأحد، أنّ “الخارجية عند لقائها السفير الفلبيني لم تتحدث عن قطع العلاقات، بل تحدثت عن إجراءات ستتخذ تحفظ سيادة دولة الكويت، والتي تعتبر خطًا أحمرَ”.