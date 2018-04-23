مصر تمنع ضابطًا بالجيش السويسري من دخول أراضيها

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، دخول ضابط بالجيش السويسري، بعد وصوله للبلاد بجواز سفر دبلوماسي.

وذكرت سلطات مطار القاهرة، أن الضابط الذي يدعى ماركس جوزيف شيفر حضر إلى البلاد حاملًا جواز سفر دبلوماسيًا، لكنه لا يحمل تأشيرة مسبقة، ومن ثم تم رفض دخوله، طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وأوضحت المصادر، أن مصلحة الجوازات اتصلت بنائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الجوازات والتأشيرات والإقامات الدبلوماسية، الذي طلب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وعدم السماح بدخول الضابط السويسري، وفق ما ذكرت صحيفة “مصراوي” المحلية.