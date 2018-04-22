محمد صبحي مهاجمًا الفنان هشام عبدالله: طردته من مسرحي بسبب إدمانه للخمور

أعرب الفنان المصري محمد صبحي عن اندهاشه من عمل الفنان هشام عبدالله بالفضائيات الخاصة بجماعة الإخوان التي وصفها بأنها “تبث السموم” من خارج مصر، وحديثه عن الانضباط والالتزام في حين أنه “غير متزن”.

وأضاف صبحي خلال لقاء موسع جمعه اليوم الأحد مع طلاب وقيادات جامعة محافظة السويس ضمن احتفالات عيد تحرير سيناء، أن الإنسان يجب أن يكون قدوة للآخرين وأن يحكم على نفسه قبل أن يحكم غيره معربًا عن غضبه في سؤال وجه له عن فضائيات الإخوان قائلًا: “طردت هشام عبدالله من مسرحي بسبب إدمانه للخمور والمخدرات وصراحة أنا مندهش من مشاركته للعمل بفضائيات تسعى لإسقاط الدولة ومؤسساتها والنيل منها”.

وطالب صبحي الشباب بأن يكونوا أصحاب طموح ورؤية ونجاح حتى لو كان النجاح في العمل “ماسح أحذية”-بحسب قوله، منتقدًا غياب الطموح لدى الكثيرين والانتظار لقدوم الرزق إلى المنزل دون سعي أو اجتهاد، مستكملًا: “عليكم أن تشعروا بالغيرة على وطنكم”.

وقال الفنان الكبير إن إسرائيل طلبت من الرئيس الأسبق حسني مبارك حذف 147 مشهدًا من مسلسل “فارس بلا جواد” الذي جسد فيه صبحي دور البطولة ودارت أحداثه حول بروتوكولات حكماء صهيون وأطماع الإسرائيليين في المنطقة.

وأوضح: “اللواء الراحل عمر سليمان مدير المخابرات تدخل وقتها بعد رفضي حذف أي مشهد وطلب حذف هذه المشاهد حرصًا على المصالح العليا للبلاد وشعرت بالغضب إلا أن تم الاتفاق على حذف 40 مشهدًا فقط”.

يذكر أن “فارس بلا جواد” مسلسل تاريخي مصري يدور في حقبة الاحتلال الإنجليزي لمصر من تأليف وبطولة محمد صبحي تم عرضه لأول مرة في رمضان 2002، وهو من إخراج أحمد بدرالدين وقام ياسر عبدالرحمن بتلحين الموسيقى التصويرية للمسلسل.